شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. سامح عاشور يفتتح مقر النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح سامح عاشور نقيب المحامين، مبنى النقابة الفرعية بمحافظة المنيا، يوم الخميس المقبل، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعية ومن المقرر أن يعقب حفل الافتتاح، لقاء مفتوح لـ"عاشور" مع محامي المنيا، وبدء الدورة الثالثة لمعهد المحاماة، وتسليم شهادات لخريجى الدورة الثانية للمعهد، إضافة لتكريم شيوخ المحامين.

وقال محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، إن المبنى يضم 7 طوابق ويقام على مساحة 400 متر، ويستغل جزء منه استثماريا، إضافة للنشاط الإدارى للنقابة الفرعية، وإقامة مطعم ومجموعة عيادات تخدم المحامين، كما تتواجد به قاعة مؤتمرات.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح عاشور نقيب المحامين، قد وضعا نهاية الشهر الماضى حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيونى السكانية للمحامين، فى مدينة السادس من أكتوبر، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين بالمحافظات.

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وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن حجر الأساس الذى وضع لأكاديمية المحاماة كان حلما من أحلام أعلام المحاماة، مضيفا أن أول من شد وتشدد فى وجود ووجوب أكاديمية المحاماة هو الدكتور على عبد العال، وأن أول ما التفت إليه فى مشروع قانون المحاماة هو الفصل الخاص بالأكاديمية، وشدد على أهمية هذه المنشأة.

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة: "سوف تعلو المحاماة بالأكاديمية، لن ينضم للنقابة من هو حاصل فقط على ليسانس حقوق وإنما سيكون الانضمام أعز من الانضمام إلى أى جهة قضائية أخرى لأننا شركاء فى تحقيق العدالة وهذه الشراكة تقتضى منا أن نكون أهل لنا، عبد العال كان أشد المتحمسين لأن تكون المحاماة جزء من الدستور المصرى، على عبد العال هو الجندى المعلوم الذى ساند ونصر المحاماة بمشروع قانون المحاماة".