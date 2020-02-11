يعاني من السرطان.. مكونات أولمبيك أسفي تزور البرازي في بركان

اغتنمت مكونات فريق أولمبيك أسفي لكرة القدم المباراة التي جمعت، أمس الاثنين بين النهضة البركانية و”القرش المسفيوي” لزيارة الحارس السابق منير البرازي، شقيق المرحوم عبد القادر لبرازي، الذي يعاني بدوره من السرطان.

وجاءت الخطوة الإنسانية لمسؤولي فريق الأولمبيك للتخفيف من معاناة الحارس السابق لـ “القرش المسفيوي”، وسبورتينغ سلا، وشباب المسيرة، والذي سبق له تقلد مهمة تدريب حراس مرمى الفريق البركاني.

وينحدر منير من عائلة كروية بامتياز، فهو شقيق المرحوم عبد القادر لبرازي، الحارس السابق للجيش الملكي والمنتخب الوطني، والهاشمي، الذي كان سببا في تألق كل من شقيقيه المرحوم عبد القادر، ومنير الذي يعاني من المرض.

ويعتبر فوزي، رابع لاعب بعائلة البرازي يحترف كرة القدم ولو أنه لم يتخصص في الحراسة، ولعب لكل من الفتح الرباطي، الجيش الملكي، الوداد الرياضي، والنهضة البركانية، كما احترف رفقة فرق سيرفيت السويسري، إستر الفرنسي، وتفينتي الهولندي، كما خاض 15 مباراة مع المنتخب الوطني بين 2000 و2006.