الصدمة..”البيدوفيل” الكويتي الذي اغتصب قاصر يغادر المغرب ودفاعه يقدم شهادة طبية وتنازل أبوي الضحية!

عرفت جلسة محاكمة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر مغربية في مدينة مراكش، لا يتجاوز عمرها 14 سنة، اليوم الثلاثاء، مفاجأة كبيرة، بعدما تبين أن الكويتي المتهم في هذه القضية قد غادر المغرب، رغم الإعلان عن إغلاق الحدود في وجهه.

وقال مولاي مصطفى الراشدي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في حديثه لـ”اليوم 24″ اليوم الثلاثاء، إن المتهم غاب عن جلسة اليوم في محكمة مراكش، وحضر دفاعه الذي قدم شهادية طبية، مرفوقة بتنازل عن المتابعة قدمه والد الضحية، إلى جانب تنازل سابق لوالدتها سبق لها أن أدلت به.

وأوضح الراشدي أن عائلة الضحية غابت عن جلسة اليوم، في الوقت الذي سجل هو نفسه نيابته عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي انتصبت محاميا عن الجمعية في هذا الملف كطرف مدني.

القضية التي أجلتها محكمة مراكش إلى 17 من شهر مارس المقبل، فيما استغرب الراشدي في تصريحه لـ”اليوم 24″ من خبر خروج المتهم من المغرب، رغم أن المحكمة كانت قد قررت المراقبة القضائية في حقه رغم تمتيعه بالسراح المؤقت.

وعن مصير الدعوى القضائية في ظل تنازل والدي الضحية، يقول محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدعوى لا زالت مستمرة، مضيفا أن “المفروض أن يكون العقاب والمفروض أنه اعتداء جنسي على قاصر، وستقدم الجمعية الحقوقية مطالبها حماية للحق وحماية للقانون”.

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يشار إلى أنه بعد الغضب الكبير الذي خلفه قرار محكمة مراكش، بمنح مواطن كويتي السراح المؤقت رغم اعترافه بهتك عرض قاصر مغربية لا يتجاوز عمرها 14 سنة، قررت المحكمة ذاتها، إغلاق الحدود في وجه “البيدوفيل الكويتي”.

خبر إغلاق الحدود في وجه البيدوفيل الكويتي كانت قد أكدته مصادر من النيابة العامة، وكان من المنتظر أن تصدر غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في مراكش قرارها، بعد استئناف النيابة العامة لقرارتمتيع البيدوفيل الكويتي بالسراح المؤقت.

وكان خبر تمتيع مواطن خليجي بالسراح المؤقت بعد أكثر من شهر على اعتقاله بتهم ثقيلة منها الاغتصاب والتغرير بقاصر، قد أثار غضب الحقوقيين، وسط مطالب بمراجعة القرار القضائي المتخذ في هذه القضية.