مواجهة مع “كلامور” أكدت الاتهامات وأخرى مرتقبة مع “سلطانة”…تفاصيل جلسة التحقيق مع بطمة وشقيقتها

كشفت مصادر مطلعة ل”اليوم24″ تفاصيل جلسة الاستنطاق التفصيلي التي جرت، يوم أمس الاثنين، مع المغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، في قضية “حمزة مون بيبي”.

وقالت المصادر ذاتها إن جلسة يوم أمس، والتي استمرت لساعات، وواكبها حضور كبير أمام المحكمة، مع وضد بطمة، تميزت بالمواجهة التي أجراها قاضي التحقيق بين الفنانة المغربية وشقيقتها، وبين “اليوتوبورز” المعروفة باسم “سكينة كلامور”، والتي توجد رهن الاعتقال منذ شهور، على ذمة هذه القضية.

وأضافت المصادر أن “كلامور” تشبثت خلال المواجهة بأقوالها المدونة في المحاضر، مؤكدة وقوف بطمة وشقيقتها وراء الحساب المثير للجدل، ومشددة على أنها كانت تتلقى التعليمات منهما، مما يشكل متاعب جديدة للمغنية المغربية، التي ظلت تنفي علاقتها بهدا الحساب.

وينتظر أن يعقد قاضي التحقيق جلسة مواجهة أخرى بين بطمة وشقيقتها، ومصممة الأزياء “سلطانة”، والتي كانت إحدى ضحايا هذا الحساب، ووجهت شكاية في الموضوع.

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هذا وأوضحت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، أن حضورها إلى المحكمة، أمس الاثنين، كان للاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق، ولم تكن لها جلسة أمام هيأة المحكمة.

وعلقت باطمة، في أنستغرام، على منشور في إحدى الصفحات، قائلة “حنا ما عندناش جلسات”، وهو ما ينم عن جهل بالقانون، مؤكدة “حنا عندنا التحقيق وداز بخير”.

يذكر أن باطمة كانت، يوم أمس، في محكمة مراكش، إذ تم نقلها إليها، وشقيقتها ابتسام، على متن سيارة شرطة، بينما كانت الاحتجاجات ضدها أمام باب المحكمة.