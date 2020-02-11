الحكومة تستعد للمصادقة على اتفاقية للتعاون العسكري مع الأردن

بعد التعاون الدبلوماسي، والاتفاق على توحيد الجهود بين البلدين في القضايا المشتركة في المحافل الدولية، يتجه المغرب نحو تعزيز تعاونه العسكري مع الأردن.

وفي ذات السياق، تستعد الحكومة للمناقشة، والمصادقة على اتفاقية دولية، في مجلسها الأسبوعي، بعد غد الخميس، مرتبطة بالتعاون العسكري، والتقني بين الحكومة المغربية، والحكومة الأردنية، من المنتظر أن يقدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

الاتفاقية، التي سيعرضها بوريطة على المجلس الحكومي، كان قد وقعها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، خلال زيارته لها، في شهر يوليوز الماضي، إلى جانب اتفاقية ثانية مرتبطة بالتشاور السياسي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي الأردني، والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية.

الزيارة، التي كان قد أجراها بوريطة للأردن، في شهر يوليوز الماضي، والتي استمرت إلى ثلاثة أيام، والتقى فيها عددا من المسؤولين الأردنيين، وأعلن خلالها عن تأسيس فريق دبلوماسي مشترك بين المغرب، والأردن، للترافع عن القضايا المشتركة بين البلدين، على رأسها القضية الفلسطينية، التي ينسق فيها البلدان مواقفهما.

التنسيق المغربي الأردني كان قد ظهر جليا، خلال زيارة مكوكية، أجراها وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بالتزامن مع الزيارة، التي كان قد أجراها جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره، وهي الزيارة، التي كان قد أجراها للمغرب لعرض خطته للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ”صفقة القرن”.