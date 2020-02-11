السودان تعتزم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول سوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم الرئيس المخلوع، عمر البشير، وثلاثة أشخاص آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من جراء جرائم ارتكبت في إقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني في جوبا (عاصمة جنوب السودان)، محمد حسن التعايشي، إن لدى الحكومة "قناعة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية" وأن هذا "ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة".

وأعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح عبر "رويترز"، أن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا، على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتجري في جوبا (عاصمة جنوب السودان) مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة ومسلحين متمردين من الإقليم.

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بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنّها تتحقق من التقارير التي تحدثت عن أن السلطات الانتقالية في السودان وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن ضحايا الفظائع التي ارتكبت في دارفور انتظروا هذه اللحظة لوقت طويل، لأن البشير كان هاربًا من العدالة الدولية لأكثر من عشر سنوات.

ويواجه الرئيس السوداني المخلوع، البشير، اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.