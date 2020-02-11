الرئيس الصيني: سنصبح دولة أكثر ازدهار بعد هزيمة كورونا

الثلاثاء 11 فبراير 2020

شي جين بينغ

أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستصبح دولة أكثر ازدهارا بعد هزيمة فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس الصيني في محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو"، نقلها التلفزيون الصيني الحكومي: "لدينا الثقة والقدرة على هزيمة الوباء بشكل كامل، لكن وأيضا لتحقيق الأهداف والمسائل الموضوعة في مجال التنمية الاجتماعية - الاقتصادية".

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وأعرب شي جين بينغ، عن ثقته بأن الصين "بعد هزيمة هذا الوباء، ستصبح أكثر ازدهارا".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس كورونا يمثل "تهديدا خطيرا للغاية لبقية العالم"، وذلك خلال مناشدة لتبادل عينات الفيروس وتسريع وتيرة الأبحاث في سبيل التوصل إلى عقاقير ولقاحات.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد أودى حتى اليوم بحياة 1016 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما زاد عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 42 ألفا و638 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 10 فبراير/ شباط حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين بلغ 42638 إصابة مؤكدة ، ووفاة 1016 شخصا".

وأكد البيان شفاء 3996 مصابا بالفيروس.