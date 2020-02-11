شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يتهم إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر اتصالات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020 مايك بومبيو اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إيران بتطوير مهاراتها المتعلقة بالصواريخ البالستية من خلال إطلاق قمر اتصالات، وتوعد بممارسة مزيد من الضغوط عليها.

وقال بومبيو في بيان: إن ”الولايات المتحدة ستواصل حشد الدعم في أنحاء العالم؛ لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الصاروخية البالستية المتهورة، ومواصلة الضغوط الكبيرة على النظام لتغيير سلوكه“.

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