تدشين التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمدينة التقنية في عدن

الثلاثاء 11 فبراير 2020

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة التقنية وضواحيها في مديرية المنصورة .



ويتضمن المشروع ، البالغ تكلفته الإجمالية " 280 " ألف دولار ، إنشاء محطة جديدة تم تزويدها مؤخراً بمولد كهربائي قدرة " 179 " كيلو وات من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( يونبس) ، لرفع مياه الصرف الصحي إلى أحواض المعالجة .

وتحتوي المحطة على مضختين من نوع " جراند فوس " ، قدرة ضخ " 100 " لتر بالثانية مع ملحقاتها وغرفة تصفية للمخلفات بكلفه " 200 " ألف دولار ، بتمويل منظمة اليونيسف ، وتنفيذ منظمة منظمة أوكسفام ، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ، وكذا تنفيذ خط ضخ رئيسي جديد بطول " 370 " متر ، بعمق " 5 " أمتار ، وذلك تركيب أنابيب بلاستيكية ذات جودة عالية قطر " 500 " مليمتر ، مع بناء بناء مناهل من الخرسانة المسلحة مزودة بسلالم ألمونيوم بكلفة مالية بلغت " 80 " ألف دولار ، بتمويل من جمعية رعاية الأسرة ، وتصميم وإشراف الإدارة الفنية للصرف الصحي وجهود كوادر المؤسسة المحلية للمياه بعدن .

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وخلال التدشين ، وبحضور نائب المدير العام للشوون الصرف الصحي بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة المهندس محمد بن محمد باخبيره ، أكد أمين عام المجلس المحلي بدر معاون ، إلى أهمية من تدشين هذا المشروع الخدمي الهام كونه سيسهم في القضاء على الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي وتحسين الآثر البيئي والحفاظ على نظافة مدينة التقنية والحد من إنتشار الأمراض والأوبئة ، بعد معاناة طويلة لأزمت أهالي المدينة .

وثمن معاون ، دور المنظمات العاملة في محافظة عدن على إستجابتها لإحتياجات مديريات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية في دعمها ومساندتها جهود قيادة السلطة المحلية بعدن في تنفيذ العديد من الأعمال التي تتطلبها معظم مديريات المحافظة لما من شأنه النهوض وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطني عدن ، مشيداً - في الوقت ذاته - الجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين وعمال الصرف الصحي بالمؤسسة على مدار الساعة في إنجاز أعمالهم المطلوبة رغم شحة الإمكانيات الفنية والمالية التي تمر بها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الوقت الراهن .

حضر التدشين ، نائب مدير إدارة الكهرو ميكانيك الصرف الصحي بالمؤسسة المهندس مجدي محمد يحيى ، ومدير محطة الصرف الصحي بمدينة التقنية المهندس سعيد علوان ، والإستشاري المهندس عمر علي مثنى ، وممثل عن جمعية رعاية الأسرة أحمد عبدالله علي .