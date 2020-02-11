معين عبدالملك يؤكد دعم الحكومة لجهود تحرير تعز وفك الحصار عنها

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أكد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور، معين عبدالملك، دعم واسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.



جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ تعز نبيل شمسان، الذي أطلعه على مستجدات الأوضاع في المحافظة وجهود تثبيت الامن والاستقرار وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى الوضع الميداني وسير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقي من مناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز الى تقرير حول احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات ذات الأولوية الملحة في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم والكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي، وغيرها.

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كما جرى في اللقاء مناقشة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، حيث تم التأكيد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء بهذه الخصوص .

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، اللقاء بالتضحيات التي بذلتها محافظة تعز وابنائها في التصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها الكهنوتي المدعوم إيرانيا ..

وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية اسر الشهداء.. مؤكدا اهتمام الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة تعز التي تمثل مخزون العلم والكفاءة والقدرات للدولة.