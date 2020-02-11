شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: لا يوجد حديث حول اجتماع لافروف وبومبيو في مؤتمر ميونيخ حول الأمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
صورة ارشيفية
نفى نائب وزير الخارجية الروسي "سيرغي ريابكوف" وجود حديث حول لقاء يجمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأمريكي "مايك بومبيو" على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في فبراير الجاري.
وقال ريابكوف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي نحن لا نقوم بالتحضير لهذا اللقاء، ولكن كما هو الحال دائمًا، عندما يجتمع الرؤساء والمسؤولين في نفس الحدث الدولي، قد يجري لقاء بينهما. ولكن حاليا لا يجري الحديث حول هذا للقاء".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية عن وجود خطط لعقد اجتماع بين لافروف ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيكي "على هامش" مؤتمر ميونيخ.
وسيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني بدورته الـ56 في الفترة الممتدة من 14 وحتى 16 فبراير الجاري.
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