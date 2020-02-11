المجلس الإنتقالي يستعد لتدشين حوار مع المكونات الجنوبية يشمل الموالية للشرعية

الثلاثاء 11 فبراير 2020

يستعد المجلس الإنتقالي الجنوبي، لتدشين حوار خلال الأسابيع القادمة مع المكونات والأحزاب والشخصيات الإجتماعية والسياسية والأطياف التي من خارج المجلس بما فيها الموالين للشرعية .



Advertisements

وواصلت اللجنة الفنية للحوارالجنوبي، عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، في مقر الجمعية الوطنية، برئاسة المحامية نيران سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، نائبة رئيس الجمعية الوطنية.

واستمع الاجتماع إلى ملخص مقدم من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بخصوص التواصل مع تلك المكونات والأحزاب من خارج المجلس الانتقالي الجنوبي، وشدد الاجتماع على ضرورة أن تكون هناك آلية عمل تنظيمية للحوار.