واشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر صناعي

الثلاثاء 11 فبراير 2020

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، إيران بتطوير صواريخ عبر إطلاق قمر صناعي للاتصالات، متوعدة بـ"ضغوط كبيرة".



وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يستخدم النظام الإيراني عمليات إطلاق الأقمار الصناعية لتعزيز قدراته في مجال الصواريخ الباليستية التي تسمح له بتهديد خصومه وتهديد الاستقرار الإقليمي".

وأضاف أنه "لا ينبغي السماح لراعي الإرهاب الرائد في العالم بتطوير واختبار الصواريخ الباليستية".

وسبق أن حذرت أمريكا من البرنامج الفضائي الإيراني، معتبرة أن قيام طهران في يناير/كانون الثاني 2019 بإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا شكل "استفزازا" وانتهاكا للقرار 2231.

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وفشلت إيران في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء لنحو 3 مرات خلال العام الماضي.

وأخفقت إيران أيضا في عملية إطلاق قمر صناعي آخر أطلقت عليه اسم "ناهيد 1" إلى الفضاء، في يونيو/حزيران الماضي، بسبب وقوع انفجار بمنصة الإطلاق.

وأعلن مسؤولون إيرانيون في يناير 2019 فشل وصول قمر صناعي باسم "بيام" إلى الفضاء بسبب عدم وصول الصاروخ الحامل له إلى السرعة اللازمة.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر الماضي، عقوبات على وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران لأبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الفضاء.