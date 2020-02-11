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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جميع أفراد طاقم مروحية الجيش السوري التي أسقطت في ريف إدلب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 فبراير 2020
اسقاط طائرة
أكد موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، مقتل جميع أفراد طاقم مروحية الجيش السوري التي أسقطت بصاروخ في ريف محافظة إدلب.
وأضاف المراسل بأنه "تأكد مقتل طاقم المروحية الأربعة"،
وضمت القائمة مقتل العقيد عيسى عز الدين، الطيار النقيب علي رزق الحلاق، وبشار سمرة، وسليمان حمدان.
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