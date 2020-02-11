قائمة بعدد المصابين بفيروس كورونا من مختلف دول العالم

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أعلنت السلطات الصينية يوم الاثنين 10-2-2020، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصاب بالفيروس وغادروا المستشفيات.



وكشفت تقارير طبية عالمية ان عدد المصابين حتى الان في جميع دول العالم بلغ 40.574 شخص مصاب بفيروس ‎كورونا حتى الآن حول العالم.

واوضحت التقارير ان عدد الوفيات بفيروس كورونا 908 حالة وفاة بالصين وحالة واحدة في الفلبين وحالة في هونج كونج.

وننشر قائمة بعدد المصابين في كل دولة تأثرت بفايروس كورونا القاتل:

– الصين: 40.196

– أخرى : 64

– سنغافورة: 43

– هونج كونج: 38

– تايلند: 32

– كوريا الجنوبية: 27

– اليابان: 26

– تايوان: 18

– ماليزيا :18

– استراليا: 15

– ألمانيا: 14

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– فيتنام:14

– الولايات المتحدة الأمريكية:12

– فرنسا:11

– مكاو : 10

– كندا:7

– الإمارات:7

– إيطاليا:3

– الفلبين: 3

– الهند: 3

– بريطانيا: 3

– روسيا: 2

– إسبانيا:2

– كمبوديا:1

-بلجيكا:1

– فنلندا:1

– نيبال:1

– السويد: 1

– سريلانكا: 1