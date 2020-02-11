الصقيع يضرب حضرموت نهاية الأسبوع الجاري.. تفاصيل

الثلاثاء 11 فبراير 2020

أكدت غرفه الارصاد والانذار المبكر بحضرموت، إن النماذج العددية وخرائط الرصد السطحي تشير الى تحرك كتلة هوائية باردة الى شديدة البرودة، من شمال ووسط شبة الجزيرة العربية عبر الربع الخالي الى محافظات بلادنا.



وأضافت يصاحب الكتلة الهوائية أنخفاض في درجات الحرارة في مديريات وادي وصحراء حضرموت نهاية الاسبوع الجاري الى منتصف الاسبوع القادم ومن المتوقع ان يتراوح معدل انخفاض درجات الحرارة الصغرى، كالتالي :

- خلال ايام الاربعاء والخميس مابين 5-10 درجات مئوية على صحاري ووادي حضرموت.

- وخلال الايام من الجمعة الى الاحد مابين 0-4 درجات مئوية وتمتد لمنتصف الاسبوع المقبل.

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ومن المتوقع ان تنخفض بشكل اكبر في بعض المناطق من الصحارى والاودية الى مادون الصفر درجة مئوية وتشكل الصقيع

تشمل مرتفعات وهضاب حضرموت الجنوبيه.

بينما ستتراوح درجات الحرارة في ساحل حضرموت بين(17 - 22)درجة مئوية.

ويصاحب الكتلة الهوائية الباردة هبوب رياح شمالية جافة مثيرة للاتربة والغبار.

وكذا تأثيرها على اضطراب البحر في مسافة بحرية بعمق بحر العرب وخليج عدن 3 الى 20 ميل بحري وعلى الصيادين توخي الحيطة والحذر من التعمق نحو جزيرة سقطرى.

ونبهت غرفه الارصاد والانذار المبكر من تأثيرات موجة البرد، مشيرة إلى ضرورة أخد الاحتياطات اللازمة لا سيما في المناطق الداخلية التي ستنخفض فيها درجات الحرارة الى ما دون "الصفر" درجه مئوية وتشكل الصقيع ببعض المناطق وضررها على المزروعات.