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إصابة العشرات في احتجاجات على تشكيل الحكومة اللبنانية

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أصيب العشرات في بيروت اليوم الثلاثاء في اشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين الرافضين لتشكيل الحكومة الجديدة مع سعيها للفوز في اقتراع على الثقة يجريه البرلمان .

وغطى الدخان أنحاء العاصمة اللبنانية حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين حاولوا منع أعضاء البرلمان اللبناني من الوصول إلى مبنى البرلمان الذي تحيط به إجراءات أمنية مكثفة. وقال الصليب الأحمر اللبناني إنه عالج 280 مصابا ونقل 39 منهم إلى المستشفيات.

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