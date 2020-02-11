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إحباط تهريب كوكايين وهيروين بملايين الدولارات في باكستان 

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أحبطت قوة مكافحة المخدرات الباكستانية محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى الخارج.

وأوضح بيان صادر عن القوة اليوم أن فريق تابع لها ضبط حاوية في محطة ميناء جنوب آسيا الباكستانية، وصادر منها كمية كبيرة من مادتي الهيروين والكوكايين.

وأضاف أن الحاوية كانت في طريقها إلى هولندا، وأن المخدرات التي تمت مصادرتها تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات.

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