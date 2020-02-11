مصر "تأمل" في اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

قالت وزارة الري المصرية، الثلاثاء، إن القاهرة تأمل في التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن سد النهضة خلال جولة المفاوضات الأخيرة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، في واشنطن.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن "القاهرة لديها إرادة سياسية قوية وواضحة للوصول لحل نهائي في جولة مفاوضات سد النهضة خلال اجتماعات الأربعاء، لذا نأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف".



وأوضح المسؤول المصري، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الاجتماع يهدف بالأساس إلى "وضع صورة نهائية لاتفاق ملزم بشأن بناء سد النهضة، يرضي جميع الأطراف ويحل النقاط الفنية والقانونية العالقة".

ولفت إلى أن "خبراء اللجان الفنية والقانونية عقدوا اجتماعات تحضيرية خلال الأيام الماضية، لصياغة النقاط العالقة في صورة بنود اتفاقية تكون استرشادية في جولة الأربعاء".

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واشنطن ومفاوضات النهضة

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن غدًا الأربعاء، اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة، على مدى يومين، برعاية وزارة الخزانة الأمريكية وحضور البنك الدولي.

وتتركز النقاط العالقة بين الدول 3 حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض المنازعات.

وحول ما إذا كان هناك إمكانية لتمديد مدة المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن "الاتفاق حتى الآن أن تستغرق الاجتماعات اليومين، ولا نعرف بعد ما الذي يتطلبه الأمر فالجولة الماضية احتجنا أن نمد المفاوضات ليومين آخرين ومع ذلك نأمل الانتهاء في المدة المحددة".

ونجحت المفاوضات الأخيرة نهاية الشهر الماضي، في اتفاق مبدئي بين الدول الثلاث حول خطة ملء سد النهضة، وآلية تتضمن إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على تدفق حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إن الهدف الأساسي من بناء السد هو توليد الطاقة، وأنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان.