برلمان لبنان محاصر.. هل يسقط المتظاهرون حكومة دياب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لبنان يشتعل مجددا.. منذ الصباح الباكر انتشر اللبنانيون بأعداد كبيرة وسط بيروت في محاولة لمنع وصول النواب إلى البرلمان، الذي ينتظر التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.

قوات الأمن اللبنانية تصدت لمحاولات اقتحام الحواجز المحيطة بالبرلمان واشتبكت مع المتظاهرين، في عمليات كر وفر مستمرة، بينما يحاول الجيش اللبناني فتح الطرقات التي أغلقها المحتجون.

برلمان لبنان يصوت على حكومة دياب تحت حصار المتظاهرين

وفيما تتجه الأنظار إلى ما ستكون عليه نتيجة جلسة الثقة، ينص الدستور اللبناني على أنه يفترض كمرحلة أولى تأمين نصاب الجلسة، أي حضور -على الأقل- نصف عدد النواب بزيادة عضو واحد.



وفي المرحلة الثانية يفترض أن تحصل الحكومة على تأييد نصف عدد الحاضرين زائد واحد للحصول على الثقة.

