الجراد.. ليس كارثة الصومال الوحيدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الصومال أعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة أسراب الجراد التي تجتاح البلاد المنهكة بالحرب والمجاعة؛ في محاولة للحد من أضرار أسوأ موجة جراد يشهدها شرق أفريقيا منذ 70 عاماً، مهددة أكثر من 10 ملايين شخص في المنطقة بأزمة جوع حادة.

الأزمة تأتي في ظل سيطرة حركة الشباب والتنظيمات الإخوانية على أجزاء كبيرة من الصومال، وهي تمنع بجهالتها القيام بعمليات الرش الجوي للجراد، التي بحسب الخبراء، تعد الوسيلة الوحيدة الفعالة للسيطرة على الوضع.

غزو الجراد يهدد الصومال بأزمة غذائية حادة

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الأسراب الجائعة تنمو بسرعة كبيرة في أجزاء واسعة في منطقة بونتلاند (بلاد بونت) التي تتمتع بحكم شبه ذاتي لكنها تعاني بشكل مستمر من تهديدات حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

التوقعات تشير إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستصل أسراب الجراد إلى كينيا وإثيوبيا المجاورتين حينها ربما تخرج الأزمة عن السيطرة.

يغزو الجراد الصومال، محمولاً على رياح تقطع به أحياز المسافة فيستبيح المحاصيل الصومالية، ولكن رياحاً أخرى تحمل جراداً من نوع آخر، أشد فتكاً بالصومال والصوماليين، ينهب ما تبقى من موارد البلاد.