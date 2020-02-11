بومبيو: يجب عدم السماح لإيران بأن تطور وتختبر صواريخ باليستية

دعا وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، إلى عدم السماح ل​إيران​ "​الدولة​ الأولى الداعمة للإرهاب في ​العالم​ بأن تطور وتختبر ​صواريخ​ باليستية". وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار بومبيو إلى "إن ​النظام الإيراني​ يستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، ما يجعله يهدد خصومه واستقرار المنطقة"، معتبراً أنه "يجب عدم السماح لأول دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تطور وتختبر ​الصواريخ​ الباليستية".

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