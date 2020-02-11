توافق سوداني على تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه تم التوافق في ​السودان​ على تسليم الرئيس السابق ​عمر البشير​ إلى ​المحكمة الجنائية الدولية​. إضغط للمزيد

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