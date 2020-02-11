اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ال​ايران​ية ​اللواء​ محمد باقري بأن "قدرات ايران الدفاعية بلغت مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد". وفي تصريح له خلال مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار ​الثورة الاسلامية​، اعتبر باقري ان "على كل منا في اي موقع كان، التحرك في مسار تعزيز قدرات ​الجمهورية​ الاسلامية، ولقد عبأنا نحن في ​القوات المسلحة​ كل امكانياتنا وطاقاتنا لتعزيز القدرات وان قدرات البلاد الدفاعية هي في مستوى بحيث لا يتجرأ الاعداء على التهديد والعدوان على البلاد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء باقري: قدراتنا الدفاعية بلغت مستوى لا يتجرأ معه احد على الاعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.