وزارة الصحة: إسرائيل خالية من فيروس كورونا الجديد لكن يتوقع أن يصلها

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية، في بيان، "خلو البلاد من ​فيروس كورونا​ الجديد، لكن هناك تقديرات بأنه سيصلها"، محذرة من "تداول أي بيانات غير صادرة عنها حول موضوع فيروس كورونا الجديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى "توسيع عمل المختبر المركزي والعمل على تأهيل مختبرات في ​القدس​ و​بئر السبع​ استعدادا للفيروس".

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