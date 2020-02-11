الحكومة البريطانية: لا مفر من المراقبة الجمركية بعد "بريكست"

حذّرت الحكومة البريطانية، المؤسّسات الّتي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي، من أنّ عليها أن تستعد لفترة انتقاليّة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، وأنّ المراقبة الجمركية على الحدود لا مفرّ منها".
وكان قد أعلن الوزير البريطاني مايكل غوف، أنّ "اعتبارًا من عام 2021، ستكون بريطانيا خارج السوق الموحدة والوحدة الجمركية، وعلينا الاستعداد لتدابير جمركيّة وعمليّات مراقبة ستنجم عنها لا محالة".
وكانت قد خرجت بريطانيا رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني الماضي، لكنّها لا تزال تطبّق قواعده خلال الفترة الانتقالية الّتي تنتهي نهاية العام، وتعتزم خلالها الحكومة إنهاء المفاوضات المعقدة حول اتفاق للتبادل الحر مع شريكها التجاري الرئيسي.
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