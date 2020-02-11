أكّد عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية ​طارق المرعبي​ أنّ الكتلة لم تساعد في تأمين النصاب، مشيرا الى "اننا دخلنا المجلس بعد تأمين النصاب ومن واجبنا الدستوري حضور الجلسة واعطاء رأينا والإدلاء بتصريح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق المرعبي: دخلنا المجلس بعد تأمين النصاب ومن واجبنا الدستوري حضور الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.