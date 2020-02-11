أصدر المدير العام للطيران المدني في مطار ​رفيق الحريري​ ​بيروت​ ​محمد شهاب الدين​، تعميما طلب فيه "من جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في ​المطار​، عدم إصدار تذاكر سفر الى ​كرواتيا​ الى اللبنانين الحائزين على تاشيرة شنغن وعليها إشارة (IS) ذلك ان السلطات الكرواتية لا تسمح لحاملي جوازات السفر اللبنانية الحاصلين على تأشيرة "شنغن" والتي تسمح لهم بدخول جميع أراضي دول ​الإتحاد الأوروبي​ ما عدا دولة أيسلندا بدخول أراضي دولة كرواتيا، وذلك استنادا الى كتاب صادر عن ​وزارة الخارجية والمغتربين​ اللبنانية في السابع من شهر شباط الحالي من عام 2020".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لشركات الطيران والخدمات الأرضية بعدم إصدار تذاكر سفر لكرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.