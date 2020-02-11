الصليب الأحمر: رفع عدد الفرق المستجيبة الى 13 في بيروت

أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ عن رفع عدد الفرق المستجيبة الى 13 في ​بيروت​، وقد تم نقل حتى ​الساعة​ 40 جريح كما تم اسعاف 260مصاب في مظاهرة ​وسط بيروت​. إضغط للمزيد

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