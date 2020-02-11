علق الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​، معتبرا أنه "هكذا يتكلم من يريد ان يبني وطنا ومن ليس لديه شي ليخفيه، حديث موزون علمي ودقيق يطرح الحلول والخطط لمعالجة الازمة ومعظم المشاكل التي يعاني منها ​لبنان​، تحية لك يا جبران باسيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصراف عن كلمة باسيل: هكذا يتكلم من يريد ان يبني وطنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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