أمن الدولة: توقيف شخصين في النبطية وعكار لترويجهما عملة مزيفة

أصدرت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ أوضحت فيه أنها أوقفت شخصين لبنانيين في ​النبطية​ وعكار لتروجهما عملة مزورة.

وجاء في البيان "في إطار مكافحتها للجرائم المالية بهدف حماية أمن المواطن المعيشي والإقتصادي، تمكنت المديرية العامة لأمن الدولة من توقيف اللبناني (ع.ض.) أثناء محاولته ترويج عملة لبنانية مزيفة من فئة المئة ألف ليرة في ​محطات المحروقات​ في عدشيت - النبطية، حيث تم ضبط العملة المزيفة. وبناء لإشارة ​القضاء​ المختص تم ختم المحضر وإيداعه مع الموقوف والمضبوط بواسطة مكتب ​مكافحة الجرائم​ المالية، ونظم بلاغ بحث وتحري بحق اللبناني (ا.ف.) بجرم ترويج ​عملة مزيفة​.

كما تمكنت المديرية من توقيف اللبنانية (ع.أ.ع.) أثناء محاولتها ترويج عملة أجنبية مزيفة داخل أحد المحلات على مفرق بلدة الشيخ محمد - عكار، وضبط ورقة من فئة المئة ​دولار​ أميركي مزيفة بحوزتها. وتم تسليمها مع المضبوط إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية بناء لإشارة القضاء للتوسع بالتحقيق معها".