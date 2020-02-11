رد النائب ​ميشال معوّض​، على عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعين معتبراً ان "فولتير يقول ان السفيه قادر على ارتكاب كل شي فكيف إذا كان سفيهاً أسود؟ لكن المشكلة في السفيه الأسود أنه أخطأ هذه المرة في العنوان كثيراً وليراجع حساباته جيدا وانتهى التغريد هنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر معوض لزياد اسود: المشكلة في السفيه الأسود أنه أخطأ بالعنوان وليراجع حساباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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