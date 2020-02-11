سكاف: النائب الذي يحتاج لحصون محصنة ليشارك بجلسة نيابية أشرفلو يستقيل

أعتبرت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "النائب يلي بدو حصون محصنة ليشارك بجلسة نيابية أشرفلو يستحي ويستقيل، والناس قالت كلمتها وما رح تتراجع لا ثقة، بكل هالطبقة السياسية، و​الثورة​ مستمرة لحتى تحقق كل مطالبها".

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