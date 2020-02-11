إحتفل راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ بالذبيحة الإلهية بمناسبة اليوم العالمي الثامن والعشرين للمريض في ​مستشفى سيدة المعونات​. وقد ركّز المطران عون في كلمته على رسالة ​البابا فرنسيس​ التي تمحورت حول فكرة يسوع الطبيب الصالح إنطلاقًا من ​إنجيل​ القديس متى: "تعالو إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم".وقد أكمل قائلاً :"يسوع هو طبيب الجسد والروح، يعتني ب​الإنسان​ ككل وليس بجسده فقط عبر الأطباء والممرّضين والمرشدية الروحية التي تلعب اليوم دورًا أساسيّا في العلاج وفي تخفيف ألآم المرضى."

وقد أنهى كلمته داعيًا الجميع إلى ​الصلاة​ على نية ​المستشفيات​ وكل من يعمل بها من أطباء وممرضين وموظفين،طالبًا من ​السيدة العذراء​ أن تساعدنا جميعًا في المضيّ قدمًا على درب الرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر المطران عون في اليوم العالمي للمريض: للصلاة على نية المستشفيات وكل من يعمل بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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