الدفاع المدني: جريح جراء حادث سير على طريق عام بدنايل

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن سقوط جريح جراء ​حادث سير​ بين ​سيارة​ رباعية الدفع وبيك أب مخصص لنقل البضائع على طريق عام ​بدنايل​، وتم نقل الجريح إلى ​مستشفى رياق​. إضغط للمزيد

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