البزري: المجلس الذي يحتاج للحماية من الشعب يفقد شرعيته التمثيلية

إعتبر رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري أنه "لمِن العجب أن تضطر الدولة لإنزال الألاف من الجنود والقوى الأمنية وعناصر الأجهزة لحماية ممثلي الشعب المفترضين من النقمة الشعبية عليهم، وفي هذا دليل واضح على فقدان الشرعية التمثيلية لكافة المؤسسات التنفيذية والتشريعية"، معتبراً أن "الحكومة التي هي في الأساس فاقدة لثقة المواطنين لا يُمكن الركون إلى بيانها الوزاري الخاوي المضمون، والذي هو في حقيقته إستمرار لبياناتٍ وسياساتٍ وزارية أستخدمت سابقاً لتغطية وتسهيل الهدر والفساد".
ورأى البزري أن "كل مَنْ شارك في هذه الجلسة تقع عليه مسؤولية حماية الفساد ومنع التغيير الذي تُطالب به ساحات الإنتفاضة وعموم اللبنانيين".
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