الناتو: عمل بعثتنا في العراق لا يزال معلقا

أعلن ​الأمين العام لحلف شمال الأطلسي​ ​الناتو​، ​ينس ستولتنبرغ​، إن "عمل بعثة الحلف في ​العراق​ لا يزال معلقا منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي"، مشيراً إلى "تواصل المشاورات مع ​الحكومة العراقية​ لاستئناف برنامج التدريب العسكري، وان سبب تعليق المهام هو امني، لكن أعمالهما ستستأنف في أقرب وقت ممكن". إضغط للمزيد

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