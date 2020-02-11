النشرة: اقتحام مخفر الأوزاعي واطلاق النار على آمر الفصيل واطلاق سراح المساجين

علمت "​الخليج 365​" أن "شخصاً اقتحم مخفر الأوزاعي، حيث اطلق النار على آمر الفصيل وبعض العسكريين وقام بإطلاق سراح الموقوفين الذي يبلغ عددهم قرابة الـ25 شخصاً".

وفي التفاصيل، أفادت مصادر "النشرة" أن المُقتحم هو شقيق أحد الموقوفين وهو يزور شقيقه بانتظام فقام هذه المرة بادخال سلاحه الحربي إلى الزيارة وأطلق النار على العسكريين.