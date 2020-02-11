خارجية أميركا: الهجمات السورية على العسكريين الأتراك تتجاوز كل الحدود

اعتبرت ​وزارة خارجية​ ​الولايات المتحدة الأميركية​، أن "هجمات ​الجيش السوري​ على ​القوات التركية​ في منطقة إدلب تتجاوز كل الحدود"، مؤكدة دعمها ل​تركيا​، حليفتها في ​الناتو​. إضغط للمزيد

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