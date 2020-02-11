وصول النائب سليم سعادة إلى مجلس النواب

وصل في هذه الأثناء النائب سليم سعادة إلى القاعة العامة في ​مجلس النواب​ للمشاركة في ​جلسة الثقة​. وكان سعادة قد تعرض للضرب من قبل عدد من ​المتظاهرين​ الذين اقدموا على تحطيم سيارته صباح اليوم اثناء توجهه الى المجلس.

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