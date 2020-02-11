ضاهر: اذا لم تتعهد الحكومة بعدم دفع مستحقات اليوروبند بآذار لن أمنحها الثقة

أعتبر النائب ​ميشال ضاهر​، انه "من دون شك يمر ​لبنان​ بأخطر مرحلة والوضع الاجتماعي والمالي على حافة الانفجار، والبعض لا يرى هذا الامر والبعض الاخر خائف من المعالجة وحتى ​البيان الوزاري​ قال هذا الامر بخجل، ولبنان بحاجة الى حكومة استثنائية لمعالجة الوضع الصعب وايجاد الحلول المناسبة والشعب يريد ينادي ويطالب باسترداد الاموال المنهوبة، ووقف التهرب الضريبي واعادة هيكلة ​القطاع العام​".

وفي كلمة له خلال جلسة الثقة، لفت الضاهر الى ان "هذه ​الحكومة​ تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف، ولكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع الراهن، بل يجب اتخاذ قرارات كبيرة"، مبدياً "خوفه من استعمال الحكومة للمسكنات في الوضع الراهن بدلاً من اجراء ​عملية جراحية​، وان لم تكن الحكومة انقاذية أخاف أنها تسقط في الشارع أمام ثورة الجوع، ونحن قرأنا البيان، ولم نجد حلولا ولا علاجات واضحة للخروج من ​الأزمة​ الاقتصادية"، مشدداً على انه "يطالب دياب بتعهد صريح قبل نهاية الجلسة اليوم بوقف دفع مستحقات لبنان في 9 آذار، واذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبند في آذار لن أمنح الحكومة الثقة"۔