أعتبر النائب ميشال ضاهر، انه "من دون شك يمر لبنان بأخطر مرحلة والوضع الاجتماعي والمالي على حافة الانفجار، والبعض لا يرى هذا الامر والبعض الاخر خائف من المعالجة وحتى البيان الوزاري قال هذا الامر بخجل، ولبنان بحاجة الى حكومة استثنائية لمعالجة الوضع الصعب وايجاد الحلول المناسبة والشعب يريد ينادي ويطالب باسترداد الاموال المنهوبة، ووقف التهرب الضريبي واعادة هيكلة القطاع العام".
وفي كلمة له خلال جلسة الثقة، لفت الضاهر الى ان "هذه الحكومة تضم شخصيات تتحلى بنظافة الكف، ولكن هذه الصفة ليست كافية في الوضع الراهن، بل يجب اتخاذ قرارات كبيرة"، مبدياً "خوفه من استعمال الحكومة للمسكنات في الوضع الراهن بدلاً من اجراء عملية جراحية، وان لم تكن الحكومة انقاذية أخاف أنها تسقط في الشارع أمام ثورة الجوع، ونحن قرأنا البيان، ولم نجد حلولا ولا علاجات واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية"، مشدداً على انه "يطالب دياب بتعهد صريح قبل نهاية الجلسة اليوم بوقف دفع مستحقات لبنان في 9 آذار، واذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبند في آذار لن أمنح الحكومة الثقة"۔
كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: اذا لم تتعهد الحكومة بعدم دفع مستحقات اليوروبند بآذار لن أمنحها الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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