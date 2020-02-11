شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يحذرون من بذور وتقاوى "مضروبة": سايبين الفلاح من غير إرشاد زراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مطالبات من أعضاء البرلمان بتشديد الرقابة على عملية استيراد التقاوى والبذور الزراعية، محذرين من وجود بذور وتقاوى "مضروبة ومغشوشة" تتسبب فى تدمير المحاصيل الزراعية، والتأثير بالسلب على الإنتاج، وأن يكون توزيع البذور والتقاوى تحت إشراف وزارة الزراعة، كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن إدخال مبيدات ضارة ومضروبة وتقاوى فاسدة - بحسب قولهم.

وفى هذا الصدد، قال النائب سمير رشاد أبو طالب: "نفتخر أن أصلنا وأجدادنا فلاحين، والكل يعلم أن الفلاح هو الذى شال البلد فى الظروف الحرجة، ورغم ذلك وزارة الزراعة لا تهتم بالفلاح، ونطالب بالاهتمام بالإرشاد الزراعى".

وحذر "أبو طالب"، من بذور التقاوى المستوردة غير الجيدة، قائلا: "سايبين الفلاح من غير ما حد يرشده، أطالب بمحاسبة المسئولين عن المبيدات والتقاوى المضروبة، ففى محافظة المنيا ألف واحد يستخدمون مبيدات مضروبة لرش المحاصيل، لازم يكون هناك تأمين شامل للفلاحين، والاهتمام بوجود المرشد الزراعى، والاهتمام أيضا بتسويق المنتجات والمحاصيل الزراعية"، مشيرا إلى المنيا عندها 500 فدان يمكن استغلال جزء منها فى المنظومة التسويقية.

وطالب النائب سيد أحمد عيسى، بحل مشكلة نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها فى الأسواق، وطالب بزيادة حصة الأسمدة، وإشراف الوزارة على شركات إنتاج البذور، حتى لا تأتى بذور تدمر الفلاح، وكذلك المبيدات، يجب أن توزع من خلال وزارة الزراعة، ولابد من تفعيل دور المرشد الزراعى.

ولفت إلى وجود مصنع غزل ونسيج فى الفيوم تم تطويره بـ52 مليون جنيه، لكن البذور غير الصالحة وجودها يدمر زراعة القطن المصرى، ولابد من دعم زراعة القطن للحد من الاستيراد.

فيما قال النائب سعيد حساسين: "مشروع المليون ونصف المليون فدان كان فكر خارج الصندوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يمكن الدعاية والإعلام مقصر فى الترويج له".

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وتابع "حساسين": "عندنا مشكلة فى البذور ياريت الوزير يفكر خارج الصندوق ازاى يكون عندنا بذور فى مصر، فى كرداسة لا عندنا بذور ولا تقاوى، الجمعيات ضايعة بمعنى الكلمة، لذلك نطالب بالاهتمام بالجمعيات الزراعية فى كرداسة".

وتحدث النائب سعيد العبودى، عن خطورة استخدام مبيدات مخصصة للحشائش الموجودة فى القمح، متسائلا: "هل مستهدف ألا نزرع قمح ونعتمد على الاستيراد؟!".

وقال النائب سلامة الجوهرى: "سعر طن البطاطس وصل 30 ألف جنيه للطن، ولا توجد سيطرة على البذور والتقاوى، بعضها يأتى مغشوش، وفيها سوس، بوعضها تصل للسوق السوداء ولا تصل للفلاح، عشان كدا القمح قل إنتاجه عن السنة الماضية".

وطالبت النائبة شيرين فراج، بحل مشكلة نقص المياه والأسمدة للتشجيع على الزراعة.

بدوره، قال النائب محمد الدامى: "خاطبت وزارة الزراعة من قبل لتوفير التقاوى، القطن كان يزرع فى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة فى150 ألف فدان، والسنة الجارية القطن المنزرع 3 آلاف فدان".

وحذر النائب محمد عطا سليم، من معالجة بذور القطن بمبيدات حشرية مخالفة وغير صحية وبها مخالفة لقانون الزراعة، وطالب بحماية الثروة الحيوانية، متحدثا عن مشروع البتلو والحفاظ عليها بسبب الذبح الجائر، كما قال: "محتاجين تدخل من الدولة للحماية من مافيا الذرة الصفراء المتحكمة فى الذرة وبالتالى تتحكم فى الأعلاف".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.