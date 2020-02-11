شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: موظف بمكتب وزيرة الصحة قالى أنت ولا المجلس يقدروا يشلونى من مكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم لمجلس النواب، عن شكوى جديدة للنواب من بعض أفراد الحكومة، حيث أبدى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استياءه من تعامل موظف بمكتب أحد الوزراء مع نائب برلمانى، مشيرًا إلى أن أحد النواب حضر إليه اليوم يشكو من عدم مقابلة الوزير له، بل وأن موظف المكتب وجه له كلمه أرفض أن اشير إليها، وجاء إلى النائب غاضبا.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، " لقد طلبت الرد رسميا من الوزير بشأن هذا الموظف، وإذا لم يأتى الرد حتى صباح الغد، فأن القضية ستثار فى الجلسة العامة، وإذا صدق ما قاله الموظف للنائب فلى وقفه لا يمكن الرجوع فيها فى هذا الموضوع".

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من جانبه نوه النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة إلى أنه صاحب الواقعة، وأن موظف مكتب وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قال له " لا أنت ولا المجلس بتاعك يقدروا يشلونى من مكاني".

وفى سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب، تعقيبًا على النائب هانى أباظة، " بتقول بقالك 4 سنين محدش سمعك، لو كان هذه المجلس على قلب رجل واحد كان الناس سمعت، لكن للأسف".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، مناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوى والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التى تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضى الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية، وعن تخصيص أراضى زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعى الأرز بأراضى لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية، وعن المشاكل التى تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.