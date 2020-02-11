شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لـ"القصير":لو سألت الفلاح مين وزير الزراعة هتلاقيه ميعرفش غير يوسف والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، انتقادات من النواب لعدم وجود سياسة سعرية عادلة لاستلام المحاصيل الزراعية من المزارعين، مطالبين بتحديد الأسعار قبل زراعة الفلاح لتلك المحاصيل، وأشار النواب خلال مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة موجهة للسيد القصير وزير الزراعة، إلى غياب الإرشاد الزرعى وعدم قيام وزارة الزراعة بدورها نحو الفلاح، حتى أن بعض النواب ذكروا أن الفلاح ميعرفش اسم وزير للزراعة غير يوسف والى.

ولفتوا إلى ضرورة وضع خريطة للمحاصيل الاستراتيجية، حيث أن مصر تستورد 70% منها وهى تمثل أمن قومى، وطالب النائب على مبروك بوضع خريطة زراعية واضحة تحدد أسعار المحاصيل قبل أن يبدأ المزارع فى زراعتها.

وقال النائب عصام الفقى، إن نجاح وزير الزراعة مرهون بمدى اهتمامه بالفلاح، لأن مصر لن تنهض مصر إلا بالزراعة والصناعة، مضيفا :"نريد الاهتمام بنقابة الفلاحين وأن يتم عمل معاش للفلاح بعد سن الستين".

وأضاف "الفقى" تسويق محاصيل القطن والأرز والقمح مسئولية وزارة الزراعة مع قطاع الأعمال، ويجب أن يعرف الفلاح قبل ما يزرع سعر القنطارهيبيعه بكام.

وقال النائب اللواء سعد الجمال، "انا فلاح ومزارع ومارست الزراعة بنفسى وعايش مع الفلاح وأرى أن دور التعاونيات أصبح قاصرا على توزيع الأسمدة وانعدم الإرشاد الزراعى وتنظيم حجم المحاصيل".

وأشار إلى أن محافظة الجيزة هى سلة الغذاء للقاهرة الكبرى، ولايوجد أى إرشاد زراعى للمزارعين بها قبل زراعة المحاصيل من حيث استخدام الاسمدة وتركوا الفلاحين لمصانع الاسمدة المغشوشة، وتابع:"هناك فصل بين وزارتى الزراعة والرى رغم مطالبتنا بضروة الربط بين الوزارات التى تشترك فى نشاط واحد وللاسف هناك انقطاع تام بين الوزارتين".

ولفت الجمال إلى أن المفروض أن يكون لدى الجمعيات الزراعية حصر بالأراضى التى ارتفع فيها المياه الجوفية، وأصبحت غير صالحة للزارعة وترسلها لوزارة لشفط المياه منها.

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وقال النائب السيد احمد، "انا اتعلمت واتجوزت من الزراعة "، مضيفا أن وزارة الزراعة من 2004 من أيام وزير الزراعة يوسف والى بعيدة كل البعد عن الفلاح، بحسب قوله.

وقال النائب خالد هلالى:"لو سألنا اى فلاح عن اسم وزير الزراعة مين مش هيعرف هيقولك مش فاكر غير اسم يوسف والى وهذا دليل على أن وزراء الزراعة من بعد يوسف والى لم يتركوا بصمة".

وأضاف هلالى :" الفلاح هيعرف اسم الوزير السيد القصير لما تعمل لصالح الفلاح"، مضيفا: "مش عايزين الجلسة تكون فضفضة وتسلية عايزين الجلسة تكون لصالح الفلاح وافادته".