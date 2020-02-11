شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ"النواب": أعرف لغة الشفاة.. والأحضان مش موجودة غير عندنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدم إلتزام النواب داخل القاعة العامة للبرلمان خلال استقبال شرفات المجلس وفد فرنسي، تسبب في استياء رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، مما دفعه لتوجيه عدد من الرسائل للنواب بعضها حمل لوماً والأخر عتاب وامتد ليعدد الكثير من المخالفات للأعراف والتقاليد البرلمانية التي يمارسها البعض.

وبدأ الدكتور علي عبد العال، بتأكيده أن بعض سلوك النواب محل نقد، لافتاً إلي مقال كتبه صحفي محترم ذو ثقل عن هذا السلوك الذي يؤثر علي أداء مجلس النواب، وحمل رئيس البرلمان المسئولية، قائلاً:" نعم رئيس المجلس لدية اللائحة وهناك أيضا التقاليد، لكن لا تقاليد تنفع ولا لائحة تشفع إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من النواب في الإلتزام".

وعدد عبد العال، بعض الممارسات البرلمانية المخالفة للتقاليد والأعراف ومنها "السلام" و"الأحضان"، مضيفاً : "هي أمر غير موجود إلا لدينا، وغير مألوف في المجالس النيابية، كذلك الحديث مع الوزراء داخل القاعة والسلام عليهم ممنوع".

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وأشار عبد العال، إلي قدرته علي استعمال اللائحة وتطبيقها، مشيراً إلي أنه يعلم جيداً ما يدور داخل المجلس والقاعة ومن يعتقد أنني لا أعلم فإنه علي خطأ كبير، قائلاً:" اللي بيعتقد أنه عمل تصرف ما، أو وشي وشاية لعضو وموصلتنيش ..لأ بقوله أنها بتوصل.. أنا أفهم جيدا في لغة تحريك الشفاه دون أن استمع إلي صاحبها، الحمد لله عملت في الكثير من الوظائف ولدي خبرة، فمن يحرض أو يتكلم أو يُسوق لأخبار ما غير حقيقية، كل ذلك لا ينفع ولا يشفع".

وشدد على عبد العال، ضرورة تحقيق الإنضباط داخل القاعة وضبط السلوكيات، لافتاً إلي حديث أحد النواب بطريقة غير لائقة مع مدير مكتب رئيس البرلمان.

ووجه عبد العال، حديثه إلي النواب" تخيلوا أن المعتذر عن الجلسة نائب واحد فقط، هناك أمور لا أريد التحدث فيها من منصة البرلمان، لكن كونوا علي ثقة أنني أعلم بكل شاردة وواردة تدور في البرلمان".