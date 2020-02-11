شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال يستقبل وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وفداً من جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي بحضور نظرائهم من مجلس النواب المصري.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبد العال بالوفد الفرنسي، ضيوفاً أعزاء على مجلس النواب المصري، مضيفاً بأن مثل تلك اللقاءات تعكس خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية الوطيدة وتمثل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والأراء بين بلدينا الصديقين.

واستمع الدكتور على عبدالعال للعديد من أسئلة وأطروحات الوفد الفرنسي حول جملة من الأمور والقضايا المصرية حيث تطرق الوفد الفرنسي خلال اللقاء إلى قضايا مثل طبيعة عمل مجلس الشيوخ المصري وقانون المحليات وفترة رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي والمتحف المصري الكبير والإصلاحات الإقتصادية المصرية والتجربة المصرية لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد وفد جمعية الصداقة المصرية الفرنسي بالبرلمان الفرنسي عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة إلى مصر، وبوجودهم داخل مجلس النواب المصري.