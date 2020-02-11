شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: أنا حملى ينوء عن حمله الجبال.. ومش هاتكلم أكتر من كدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النائب أحمد أباظة، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا:"مش عايزينك زعلان عايزين وشك يكون منور"، فرد الدكتور على عبد العال :" أنا ولا الوزير - فى إشارة لوزير الزراعة الذى كان يحضر الجلسة للرد على طلبات الاحاطة الموجهة له".

وعندما قال النائب أنه يقصد رئيس المجلس، رد الدكتور عبد العال:" انا حملى ينوء عن حمله كل الجبال مش هاتكلم اكتر من كده".

Advertisements

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة ومناقشة موجهة لوزير الزراعة، عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرًا لزيادة تكاليف الإنتاج.