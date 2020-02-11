شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من صندوق مكافحة الإدمان وطلاب المدارس يشاركون فى الجلسة العامة بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور وفد من صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة السويس، ومجموعة من طلبة وطالبات بعض المحافظات، بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، فى إطار حرص المجلس على نشر الثقافة البرلمانية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، "في إطار دور المجلس في نشر الثقافة البرلمانية، يرحب المجلس بمجموعة من صندوق مكافحة الإدمان بالسويس، ومجموعة من طلبة وطالبات جامعة المستقبل، ومجموعة من الطلبة والطالبات ببورسعيد، الذين يحضرون معنا الجلسة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج، وطلبات إحاطة وسؤال عن نقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلا عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق، وطلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن إجراءات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية عن طريق توفير الأعلاف، ومواجهة الأمراض التي تصيب الماشية، فضلا عن ضعف الرقابة على اللحوم المستوردة، وعن إجراءات تقنين وضع اليد على بعض الأراضي الزراعية وإجراءات الوزارة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، وعن تخصيص أراضي زراعية لمشروعات النفع العام، وطلبات إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن فرض غرامات على مزارعي الأرز بأراضي لا تصلح لزراعته، وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير، فضلا عن عدم صرف رواتبهم وكذلك عمال اليومية بهيئة الثروة السمكية، وعن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية، وعن المشاكل التي تواجه الشباب بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وسهل الطينة.

Advertisements