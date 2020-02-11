شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 7 اتفافيات للجان البرلمان.. "تسهيل تمويل بأجل للسكة الحديد" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، 7 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، بعدما أكدت التقارير أنها لا تتضمن ما يخالف الدستور.

وشهدت الإحالات، قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وبين المانيا الاتحادية بشان التعاون الفنى لعام 2017 إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، التعليم والبحث العلمى، المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر والمانيا الاتحادية بشان التعامل المالى لعام 2017 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والعلاقات الخارجية والطاقة والبيئة، البحث العلمي.

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كما أحال رئيس النواب، قرار رقم 49 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين مصر وجمهورية المانيا بشأن التعاون المالى لعام 2018 إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية، ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الطاقة والبيئة، المشروعات المتوسطة والصغيرة، التضامن الاجتماعى والأسرة، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2018 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، الإسكان والمرافق، وقرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمانيا الاتحادية بدعم المكون المصرى العالمى الهجرة من اجل التنمية إلى لجنة التضامن ومكاتب العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية.

أيضا تضمنت الاحالات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2020 بين مصر والمانيا الاتحادية بشأن حماية الجودة فى المجال الزراعى إلى لجنة الزراعة والرى ومكاتب الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية، وأخيرًا قرار رئيس الجمهورية رقم 86 بشأن اتفاقية تسهيل تمويل بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات، بمبلغ 226 مليون يورو إلى لجنة النقل والمواصلات ومكاتب الخطة والموازنة، الشؤون الاقتصادية.