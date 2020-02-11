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السعودية والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وذلك بحضور الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء (واس) أنه تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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