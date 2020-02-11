السعودية والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - أ ش أ
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
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